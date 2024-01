Rio vai instalar pontos de distribuição de água durante o Carnaval – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

PAULO CARNEIRO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Com a presença de Paolla Olvieira, desfile do Cordão da Bola Preta reúne milhares no Rio de Janeiro



A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o Carnaval de rua deste ano terá pontos de distribuição de água. Segundo o presidente da Riotur, Ronnie Costa, mesmo não sendo uma obrigatoriedade, pontos de hidratação serão instalados por conta das altas temperaturas previstas neste verão.

Evento sobre o 8 de Janeiro não deve ter presença de governadores de oposição

Governadores de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e possíveis candidatos à presidência em 2026 não devem comparecer ao evento em Brasília da próxima segunda-feira, que marca um ano do 8 de Janeiro. O governo federal está preparando um ato em defesa da democracia, intitulado “Democracia Inabalada”, que contará com a presença dos presidentes do STF, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de governadores e ministros.

Paul McCartney homenageia o Brasil e diz que país é fantástico

Paul McCartney usou suas redes sociais para expressar sua gratidão pelos shows que realizou no Brasil em dezembro de 2023. Em seu Instagram, o ex-integrante dos Beatles divulgou um vídeo no qual compartilha imagens das oito apresentações que fez no país. Ele descreve o país como “fantástico” e elogia a paixão dos brasileiros pela música e pela dança.

Assassinos da Lua das Flores chega ao Apple TV no dia 12

O filme “Assassinos da Lua das Flores”, do cineasta Martin Scorsese, chega ao Apple TV + no dia 12 de janeiro. O longa, que tem 3h30 de duração, estreou nos cinemas brasileiros em 12 de outubro de 2023 e já estava disponível em dezembro para compra na plataforma de streaming Prime Vídeo, da Amazon.