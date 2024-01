Palmeiras renova contrato com zagueiro Murilo até 2027

Com 105 jogos disputados pelo Verdão, o defensor já soma 16 gols e cinco assistências pelo clube

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Murilo é um dos principais jogadores do Palmeiras na atualidade



O Palmeiras anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Murilo até o final de 2027. O jogador, que é considerado um dos principais pilares defensivos da equipe, comemorou a notícia e afirmou que está começando o ano da melhor maneira. Desde que chegou ao clube em 2022, o defensor teve um papel importante nos títulos conquistados pelo Verdão, incluindo dois Brasileiros, dois Paulistas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Com 105 jogos disputados pelo Palmeiras, sendo titular em 102 deles, Murilo já marcou 16 gols e deu cinco assistências. Ele detém o recorde de zagueiro com mais gols em uma única temporada, ao lado de Gustavo Gómez, com 11 em 2022. O jogador também é o oitavo zagueiro mais artilheiro da história do clube, ao lado de Júnior Baiano e Roque Júnior, ficando atrás apenas de Daniel, que marcou 18 gols.

Em um vídeo gravado para anunciar a renovação, Murilo expressou sua felicidade e honra em defender a camisa do Palmeiras. Ele agradeceu ao clube e aos torcedores e afirmou que vai continuar trabalhando para conquistar mais títulos. Aos 26 anos, o jogador ganha tranquilidade para trabalhar, já que seu nome estava sendo ventilado no mercado internacional. Com Murilo em campo, o Palmeiras sofreu apenas 38 gols e ficou sem ser vazado em 28 dos 57 jogos disputados na temporada de 2022. O zagueiro também foi premiado com a Bola de Prata em 2022 e 2023 como um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Agora, ele espera continuar contribuindo com excelência dentro de campo.