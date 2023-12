Rock in Rio 2024 confirma Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso e Gloria Groove; veja detalhes

Edição comemorativa do festival acontece entre os dias 13 e 22 de setembro de 2024, com artistas como Ed Sheeran e Imagine Dragons

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ivete Sangalo se apresenta no próximo Rock In Rio



O festival Rock In Rio anunciou quatro novas atrações para abrir o Palco Mundo na edição de 2024. Desta vez, Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, Gloria Groove e Jão estarão no palco principal do evento. Os shows acontecem nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. A distribuição das atrações ainda não foi detalhada pelo evento. Edição comemorativa de quarenta anos também conta com shows de Ed Sheera, Ne-Yo, Joss Stone, Imagine Dragons e Ludmilla. Outra novidade é a reforma do Palco Mundo, que irá ter seis telões LED distribuídos por sua estrutura. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 7, às 19h, pela plataforma Ticketmaster. Nesta etapa de pré-venda, exclusivamente, os compradores têm direito a um ingresso às cegas que poderá ser usado em um dos dias do evento em período anterior à abertura de vendas para o público geral. Os valores para o gramado é R$ 377,50 a meia-entrada e R$ 755 a inteira. Clientes Itaú têm descontos e benefícios de parcelamento.