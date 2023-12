Marlon Wayans, ator de ‘As Branquelas’, está no Brasil para participar da ‘Farofa da Gkay’

Famoso por produções de comédia, Marlon Wayans apareceu em publicação ao lado da influenciadora digital Gkay

Reprodução / Instagram @gessicakayane Ator Marlon Wayans participará da Farofa da Gkay



O ator Marlon Wayans, famoso pelo filme As Branquelas, surpreendeu fãs nesta segunda-feira, 4, ao aparecer em uma publicação no Instagram da influenciadora digital Gkay. O ator está no Brasil para participar do evento promovido anualmente pela influenciadora para comemorar seu aniversário, a ‘Farofa da Gkay’, que este ano acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, em Fortaleza (CE). Marlon Wayans também é conhecido pelas produções O Pequenino e Todo Mundo em Pânico. “Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills… direto pra Farofa Gkay”, diz a influenciadora na publicação. Confira: