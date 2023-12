Gabi Martins é flagrada aos beijos com ator de ‘As Branquelas’ na Farofa da Gkay

Evento que comemora aniversário de Gessica Kayane acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro

Reprodução/X/@gabimartins/@marlonwayans Marlon Wayans e Gabi Martins estão na Farofa da Gkay



A cantora Gabi Martins se encontrou com o ator Marlon Wayans na Farofa da Gkay durante a madrugada desta terça-feira, 5. Conhecido pelo personagem Marcus Copeland no filme ”As Branquelas”, o americano foi flagrado aos beijos com a ex-BBB na festa de aniversário de Gessica Kayane. Um vídeo do casal viralizou e surpreendeu os fãs que acompanham a Farofa deste ano. “Isso sim é um rolê aleatório”, escreveu um perfil no X (antigo Twitter). “Queria saber como o cara que fez ‘As Branquelas’, ‘O Pequenino’ e ‘Todo Mundo em Pânico’ veio parar na Farofa da Gkay”, comentou outro. Após o beijo, Gabi e Wayans começaram a se seguir nas redes sociais. A Farofa da Gkay acontece em um hotel reservado para famosos e subcelebridades em Fortaleza, capital do Ceará, entre os dias 4 e 6 de dezembro. O evento traz shows de artistas como Pedro Sampaio, Wesley Safadão e É O Tchan.