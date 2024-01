Salgadinho cai do palco durante show em São Paulo – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O cantor Salgadinho abriu o evento Belo Sorriso no Memorial da America Latina, em São Paulo



O cantor Salgadinho assustou os fãs ao cair do palco na tarde deste domingo, durante uma apresentação no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo. Pelas filmagens que circularam é possível perceber que o cantor calculou mal o tamanho do palco e acabou caindo da estrutura. Apesar do susto, o músico foi às redes sociais contar que já estava bem.

Duas pessoas morrem em decorrência das chuvas em São Paulo

As chuvas que atingiram São Paulo causaram a morte de pelo menos duas pessoas, sendo uma delas um menino de seis anos que foi levado pela enxurrada na região metropolitana. O corpo da criança foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, que também registrou outra morte em São Bernardo do Campo, um homem de 48 anos faleceu devido a um deslizamento de terra.

Trump começa prévias do Partido Republicano em vantagem

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para dia 5 de novembro, porém, as prévias começam nesta segunda-feira. Essas primárias são disputas internas dentro dos partidos, onde o vencedor ganha o direito de concorrer à Presidência. Apesar de seus problemas com a Justiça, Donald Trump tem, segundo as pesquisas, uma das maiores vantagens da história sobre seus rivais republicanos.

Murilo Huff lança três clipes

O cantor sertanejo Murilo Huff lançou três clipes de seu novo EP que tem a participação da cantora Mari Fernandes. “Anestesiado”, música que faz parte de seu novo trabalho, já está entre as 15 canções mais ouvidas no Spotify Brasil.