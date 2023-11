Santos, Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta pelo Brasileirão – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚD Palmeiras enfrenta o Botafogo de olho na liderança do Brasileirão



A bola rola no Campeonato Brasileiro pela 31° rodada com três times paulistas em campo nesta quarta-feira, 1º. Às 19h, o Corinthians recebe o Athletico-PR, e o Internacional encara o América-MG. Às 20h, o Flamengo encara o Santos, em Brasília, e o Coritiba recebe o Grêmio. Fechando a noite, às 21h30, Botafogo e Palmeiras se enfrentam valendo a parte de cima da tabela, enquanto o Atlético-MG enfrenta o Fortaleza.

Mais de 100 pessoas com passaportes cruzam a passagem de Rafah

A passagem de Rafah, entre Egito e a Faixa de Gaza, foi aberta nesta quarta-feira, 1º, para a retirada de estrangeiros e dos feridos palestinos que estavam no enclave. Ao menos 110 cidadãos com passaportes de outros países cruzaram a fronteira.

Brasil cria 211.764 empregos com carteira assinada em setembro

O Brasil criou 211.764 empregos com carteira assinada em setembro. Os dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, representam uma queda de 23,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram criados 278.023 postos formais no país.

Biden e Xi Jinping se reúnem na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, vão se reunir em novembro em San Francisco, na Califórnia. O encontro pode acontecer à margem do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A confirmação ocorreu uma semana depois de o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se encontrarem para tentar canalizar a relação entre as duas potências e preparar terreno para os dois líderes se reunirem.