Seleção brasileira feminina cai para 11º lugar no ranking da Fifa – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

É a primeira vez desde 2019 que a seleção feminina fica de fora do top-10 do ranking



A seleção brasileira feminina caiu para o 11° lugar no ranking da FIFA. O Brasil foi ultrapassado pela Coreia do Norte, ocupando o nono lugar, acima do Canadá, que fecha o top-10. É a primeira vez desde 2019 que a seleção feminina fica de fora do top-10 do ranking.

Lula sanciona política nacional para atingidos por barragens

O presidente Lula sancionou nesta sexta-feira a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens porém com alguns vetos. O principal veto diz respeito à retroatividade da lei, ou seja, ela só será válida para a população atingida por barragens e licenciamento de barragens a partir da data de sua publicação.

Paul McCartney faz último show no Brasil neste sábado

O cantor Paul McCartney realiza neste sábado o último show no Brasil, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após oito shows no país, o britânico permitiu que seu último show fosse transmitido ao vivo pelas plataformas de streaming Disney+ e Star+.

Stênio Garcia recebe alta após dois dias internado

Após um mal estar, causa de uma gastroenterite viral, o ator de 91 anos Stênio Garcia recebe alta, após ficar dois dias internado.