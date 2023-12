Palmeiras tem elenco mais valioso da América do Sul o segundo fora da Europa

Liderado por Endrick, time tem o valor estimado em cerca de 211 milhões de euros, superando os rivais Corinthians, São Paulo e Flamengo, de acordo com o site Transfermarkt

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras possui o elenco mais caro da América do Sul



Atual campeão brasileiro, o Palmeiras tem o elenco mais valioso da América do Sul e o segundo mais caro fora da Europa, de acordo com o site Transfermarkt. Liderado por Endrick, o time paulista tem um valor estimado em cerca de 211 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,13 bilhão na cotação atual), superando clubes como Flamengo, São Paulo e Corinthians. O único clube que está à frente do Palmeiras no ranking de fora da Europa é o Al-Hilal, da Arábia Saudita, avaliado em 234 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão). A equipe árabe, comandado pelo técnico Jorge Jesus, ultrapassou o Palmeiras na lista após investir em jogadores que atuavam no velho continente, como Neymar, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic e Rúben Neves. Além do Al-Hilal, outros clubes sauditas também aparecem no ranking dos elencos mais valiosos do mercado, como Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Al-Ahli. Esses clubes ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente, acumulando valores estimados em 182 milhões e 180,7 milhões de euros (R$ 975 milhões e R$ 969 milhões).

No top 10 dos elencos mais valiosos fora da Europa, além dos clubes sauditas, apenas o Al-Ittihad, também da Arábia Saudita, surge como representante não brasileiro. O Flamengo, São Paulo, Athletico-PR, Fluminense e Corinthians completam a lista dos dez primeiros. O Flamengo é o segundo clube brasileiro mais valioso, com um valor estimado em R$ 869 milhões, seguido pelo São Paulo (R$ 617 milhões), Athletico-PR (R$ 604 milhões), Fluminense (R$ 577 milhões) e Corinthians (R$ 562 milhões). Fora do Top 10, o Inter Miami, equipe que conta com Lionel Messi, aparece na 12ª colocação, com um valor estimado em R$ 489 milhões. O clube da Flórida é o primeiro fora da Europa, Ásia e América do Sul a figurar no ranking dos elencos mais valiosos do mundo, e a chegada do craque argentino contribuiu para isso.