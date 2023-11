Tarcísio diz que revitalização do Centro de SP é ‘estratégia para acabar com a Cracolândia’ – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de São Paulo diz que pretende fazer 'grande intervenção' no centro da capital paulista



O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, voltou a falar sobre o fluxo de usuários de drogas na região da Cracolândia e afirmou que planeja fazer uma “grande intervenção no centro da cidade de São Paulo”. Segundo o mandatário, o projeto que planeja levar a sede do governo estadual para a região está dentro do cronograma e novas etapas devem começar em breve. “A revitalização do centro da capital paulista é uma estratégia para acabar com a Cracolândia”, disse.

Polícia de SP prende suspeitos de vender dados sigiloso de administradores públicos

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira, 13, cinco suspeitos de integrarem uma quadrilha que vendia dados sigilosos de administradores públicos. As prisões ocorreram no âmbito da 2ª fase da Operação Data Seller. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o esquema consistia em oferecer consultas em grupos de aplicativos de mensagens para obter informações pessoais, como endereço, telefones e assinaturas.

Oposição pede impeachment de Dino após reuniões com esposa de líder do Comando Vermelho no ministério

O deputado Federal Kim Kataguiri protocolou nesta segunda-feira, 13, um pedido de impeachment do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por audiência realizada no ministério com a presença de Luciane Barbosa Farias, casada com Clemilson dos Santos Farias, o Tio Patinhas, um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Kataguiri entrou com um requerimento de convocação de Dino para prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

Cruzeiro suspende venda de ingressos para reta final do Brasileirão após briga de torcidas

O Cruzeiro suspendeu a venda de ingressos para as partidas realizadas em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, Vasco e Atlético-PR. A comercialização foi adiada após o clube mineiro entrar na mira do STJD, na partida de sábado, contra o Coritiba. Após o Coxa abrir o placar, no fim da partida, torcedores do Cabuloso invadiram o campo e brigaram com torcedores da equipe paranaense. O jogo foi paralisado pela arbitragem e, posteriormente, encerrado.