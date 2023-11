Taylor Swift recebe família de jovem morta em show no Rio – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/X/@updateswiftbr Taylor Wsift com familiares de Ana Clara



Família de Ana Clara Benevides, jovem morta em show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, se encontrou com a cantora neste domingo em São Paulo. O pai da jovem estava em uma área VIP do Allianz Parque, acompanhado de mais quatro pessoas. Todos eles vestiam camisetas em homenagem à jovem.

Taylor anuncia versão estendida do filme sobre The Eras Tour

A cantora Taylor Swift anunciou que irá lançar uma versão estendida do filme que documenta o show “The Eras Tur”. O filme está previsto para estrear dia 13 de dezembro, aniversário da cantora.

Palestinos são baleados nos EUA e possível crime de ódio

Três jovens palestinos foram baleados próximo ao campus de uma universidade em Vermont nos Estados Unidos. De acordo com a mídia local, os estudantes de 20 anos estavam caminhando para celebrar o feriado de Ação de Graças com suas famílias quando o incidente aconteceu. Investigações apontam que os jovens foram vítimas de crime de ódio.

Prêmio da mega-sena acumulou novamente

Os números sorteados foram 06, 12, 13, 20, 38 e 60. Cinquenta e sete apostas acertaram cinco números e ficaram com prêmios de R$ 49.487,39; outros 4.376 jogos conquistaram o valor de R$ 920,86. O próximo jogo, a ser realizado na terça-feira, tem prêmio estimado em R$ 32 milhões.