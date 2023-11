Universidade de Harvard lançará curso sobre Taylor Swift – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Mario Anzuoni/Reuters Alunos poderão ganhar créditos universitários ao analisarem a fundo as letras da cantora



A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, anunciou que lançará um curso sobre Taylor Swift no próximo semestre, chamado “Taylor Swift and Her World”. Segundo a universidade, os alunos poderão ganhar créditos universitários ao analisarem a fundo as letras, músicas e influências de Swift.

Equipes resgatam 41 trabalhadores em túnel desabado na Índia

Equipes indianas resgataram os primeiros 41 trabalhadores que estão presos há 17 dias em um túnel desabado na Índia. Autoridades ainda não sabem o que causou o desabamento, mas a região é propensa a deslizamentos de terra, terremotos e inundações.

Prorrogação de trégua entre Israel e Hamas começa nesta terça

Começou nesta terça-feira a prorrogação da trégua entre Israel e Hamas que terá duração de 48 horas. Como parte do acordo, além do cessar-fogo e a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, também haverá a libertação de 20 reféns em troca de 60 presos palestinos.

Indicado por Lula para a PGR será sabatinado em 13 de dezembro

Paulo Gonet, escolhido pelo presidente Lula na tarde da segunda-feira, 27, para assumir a Procuradoria-Geral da República, será sabatinado no dia 13 de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.