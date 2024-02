Com 11 indicações ao Oscar 2024, ‘Pobres Criaturas’ chega aos cinemas brasileiros; veja trailer

Baseado no romance do auto Alasdair Gray, longa já foi chamado de a versão feminina do clássico ‘Frankestein’

O longa “Pobres Criaturas” chegou aos cinemas brasileiros nesta semana e tem surpreendido o público com sua história fantasiosa protagonizada por Bella Baxter, interpretada pela atriz Emma Stone. Com 11 indicações ao Oscar 2024, a produção foge dos padrões convencionais e tem grandes chances de conquistar estatuetas na premiação. O filme concorre em diversas categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção (Yorgos Lanthimos), Melhor Atriz (Emma Stone), Melhor Ator Coadjuvante (Mark Ruffalo), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção, Melhor Montagem, Melhor Fotografia e Melhor Maquiagem e Cabelo. No Globo de Ouro, conhecido como um “aquecimento” para o Oscar, “Pobres Criaturas” venceu nas categorias de Melhor Filme de Musical ou Comédia e Melhor Atriz em Musical ou Comédia.

Baseado no livro de Alasdair Gray, o roteiro do filme foi escrito por Tony McNamara. A trama narra a incrível jornada de Bella Baxter, uma jovem trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe. Sob a proteção de Godwin, Bella deseja explorar e conhecer o mundo, e para isso, foge com Duncan Wedderburn, um advogado vivido por Mark Ruffalo, embarcando em uma aventura por diferentes continentes. O longa, que já foi apelidado de a versão feminina do clássico “Frankestein”, possui aprovação de 93% da crítica e 80% do público no Rotten Tomatoes. Confira o trailer:

