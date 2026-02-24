Com 63,21% dos votos, Maxiane é eliminada do ‘BBB 26’

A ‘sister’ foi emparedada por um contra-golpe de Chaiany que já estava na berlinda

Divulgação: Globo Maxiane entrou no "BBB 26" como participante do grupo "Pipoca"



Maxiane é a sexta eliminada do BBB 26 nesta terça-feira (24) com 63,21% dos votos. Milena veio em seguida com 36,11% e por último Chaiany com a percentual de 0,68%.

A formação do paredão começou ainda no sábado (21) quando os três “Big Fones” tocaram na casa e o de cor azul foi o escolhido para transmitir a mensagem informando sobre o “Duelo de Risco”.

Quem atendeu ao toque foi Chaiany que escolheu Jordana para participar do duelo com ela. A dinâmica oferecia duas caixas, uma delas levava direto ao paredão e a outra dava a imunidade.

Chaiany precisava convencer Jordana que sua caixa não era para ir à berlinda, mas não conseguiu e acabou sendo emparedada, enquanto Jordana ficou imune.

Líder pela terceira vez consecutiva, Jonas Sulzbach sorteou os nomes para a dinâmica da “Prova do Anjo”. Amarrados uns nos outros pelos pulsos e em uma roda no jardim, o participante sorteado tinha que escolher quem eliminar da prova e o eliminado levava alguém que estava a sua direita ou esquerda para fora da disputa.

Chaiany venceu a prova e foi o anjo da semana. Ela imunizou Gabriela.

Na formação do paredão, no domingo (22), o líder indicou Milena. O mais votado pela casa foi Alberto Cowboy, Chaiany tinha um contra-golpe e puxou Maxiane.

Cowboy e Maxiane participaram da prova “Bate e Volta” e o veterano levou a melhor se livrando do paredão.