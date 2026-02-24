Tensão no BBB 26: Babu Santana rompe aliança com Juliano Floss e agita o jogo

Motivo do rompimento não foi uma grande polêmica externa, mas sim um acúmulo de desconfortos, e uma fala que acabou pesando entre eles

Divulgação/OGlobo Influenciador Juliano Floss é um dos participantes do BBB 26



O Big Brother Brasil 26 viveu nesta terça-feira (24) um dos momentos mais comentados desta edição: o veterano Babu Santana decidiu encerrar sua aliança com o influenciador Juliano Floss, sinalizando um novo capítulo nas articulações internas da casa mais vigiada do Brasil.

O motivo do rompimento não foi uma grande polêmica externa, mas sim um acúmulo de desconfortos, e uma fala que acabou pesando entre eles. A gota d’água teria sido um comentário de Juliano, que chamou Babu de “chato pra caramba”, o que deixou o ator visivelmente incomodado.

Em uma conversa franca no jardim da casa, Babu comunicou que não pretende mais participar de combinações de voto ou estratégias de jogo com Juliano e o restante do grupo ligado ao influenciador. A intenção, segundo o veterano, é preservar a relação pessoal fora do reality e evitar que o desgaste dentro da casa se torne irreversível.

“Vou pular do barco. Não vou mais combinar voto, não quero mais trocar ideia de jogo com a galera, principalmente a galera do quarto ali… Te amo, e jamais participaria de uma ação pra votar em você”, declarou Babu em tom firme, mas emocional.

A conversa foi marcada por um abraço entre os dois, e apesar do rompimento, Babu reforçou repetidamente que não guarda rancor e que o afastamento é tático, não pessoal.

O término da aliança muda significativamente o tabuleiro estratégico da edição. Até então, a parceria entre Babu e Juliano funcionava como um pilar dentro de um grupo maior que incluía também Ana Paula Renault e Milena. Com a saída de Babu desse bloco, Juliano agora se vê em uma posição mais isolada, precisando reavaliar suas opções dentro da casa e possivelmente reforçar laços com outras alianças.

Logo após o rompimento, Juliano desabafou com Ana Paula e Milena, afirmando que não pretende “correr atrás” de quem já não o coloca como prioridade no jogo, um recado claro de que ele também entende que a dinâmica entre ele e Babu mudou.

Não foi apenas o aspecto estratégico que chamou atenção: a decisão de Babu teve um tom emotivo, com o veterano dizendo que prefere evitar conflitos desnecessários e que não quer ver sua relação com Juliano sofrer ainda mais.

O gesto foi recebido com surpresa por parte dos outros participantes, que viram no rompimento um sinal de que as alianças na casa estão cada vez mais voláteis e sujeitas a mudanças repentinas, especialmente em semanas que antecedem formações de paredão importantes.