Confira as principais séries que vão estrear nas redes de streaming em 2022

Ano simboliza a volta de grandes sucessos de Netflix, Prime Video e HBO após hiatos; ex-atores globais marcam presença em grandes apostas do mercado internacional

Divulgação/Netflix A quarta temporada de Stranger Things tem estreia prevista para 2022



Com estreias que vão da comédia à ficção científica, grandes apostas prometem movimentar o mundo das séries em 2022. Plataformas como a Netflix, HBO Max e Prime Video darão sequência a grandes sucessos que foram adiados após as medidas de isolamento da pandemia, como The Boys e Euphoria. O próximo ano também será marcado pelas primeiras aparições de atores brasileiros como Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Maísa, Sheron Menezzes e Giovanna Grigio em produções dos serviços mundiais de streaming. Confira abaixo as principais estreias programadas para 2022.

Stranger Things – 4ª temporada

Quando estreou sua 3ª temporada, ainda em 2019, Stranger Things deixou uma incógnita entre os fãs. O destino do personagem Jim Hooper, interpretado por David Harbour, será revelado na nova temporada da série, que estreia em 2022. Com 9 episódios confirmados pela Netflix, o novo enredo mostra Eleven e Will em uma nova cidade, enquanto Mike, Dustin, Lucas e Max permanecerão em Hawkins. A produção ainda contará com um enredo paralelo, que relaciona a trama atual com experimentos científicos na Rússia, além de apresentar novos personagens.

The Boys – 3ª temporada

Grande sucesso do Prime Video, The Boys teve sua 3ª temporada adiada para 2022. Com uma nova proposta que desenvolverá ainda mais o enredo do filho de Billy Bruto e do Capitão Pátria, a nova edição da série contará com um novo personagem, o Soldier Boy, que será interpretado por Jensen Ackles, famoso por sua atuação em Supernatural. A produção inspirada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson promete abordar a relação de Hughie e Billy com Victoria Neuman, apresentada como uma ‘Supe’ infiltrada no episódio final da última temporada. O trailer da próxima temporada ainda não foi divulgado.

Rebelde

Reboot da novela mexicana, Rebelde estreia na Netflix no dia 5 de janeiro. A série conta com a atriz brasileira Giovanna Grigio no elenco. Da versão original, popular nos anos 2000, sobrará apenas a atriz Estefanía Villarreal, que interpretou Celina Ferrer. Porém, agora ela foi escalada para interpretar a diretora da Elite Way School. Em trailer divulgado, a trama promete girar em torno da música e do cotidiano na escola, além de trazer versões das músicas da novela tradicional, que fizeram sucesso mundialmente na época de estreia.

Conquest

Gravada em São Paulo, Conquest é uma ficção científica estrelada por Bruna Marquezine e Keanu Reeves que promete estrear na Netflix em 2022. A série também tem cenas filmadas em outras cidades, como Montevidéu, Berlim, Budapeste e Rio de Janeiro. Com Fernando Meirelles, diretor responsável por Dois Papas e Cidade de Deus, em sua produção, a distopia teve fotos divulgadas, onde são mostrados soldados de guerra em imagens escuras gravadas na Avenida Paulista. Porém, ainda não há uma sinopse confirmada.

Maldivas

Também estrelada por Bruna Marquezine, a série teve sua estreia confirmada para 2022 durante um evento da Netflix, o festival Tudum. A produção contará a história de um condomínio de luxo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Entre os casais da trama, Manu Gavassi está confirmada como esposa de Klebber Toledo. Outras figuras conhecidas das telas da Globo, como Carol Castro, Danilo Mesquita e Sheron Menezzes também fazem parte do elenco.

Bridgerton – 2ª temporada

Sucesso que estreou na Netflix em 2021, a segunda temporada já teve suas gravações encerradas e promete estrear no catálogo do streaming em 2022. A nova parte da produção deve focar no romance entre Anthony Bridgerton e Kate Sharma, além de destacar o desenvolvimento de Colin após os escândalos revelados na primeira temporada. Com estreia prevista para 25 de março, o criador Chris Van Dusen afirmou em entrevista ao Today With Roda que a nova temporada da série pode ter um romance ainda mais arrebatador que as expectativas. “Vai ser tão arrebatador, comovente e tão bonito quanto os telespectadores esperam do programa.”

The Crown – 5ª temporada

Com estreia prevista para novembro do próximo ano, a 5ª temporada de The Crown renovará parte do seu elenco em uma nova fase da história da família real britânica. Com passagem temporal nos anos 90, a nova trama da série deve incluir o processo de divórcio de três filhos da família real, incluindo o do príncipe Charles, além do polêmico caso extraconjugal entre o pai de Harry com Camilla e a morte da princesa Diana. Essa será a penúltima temporada do espetáculo, que virá com episódios finais em 2023.

Euphoria – 2ª temporada

Sucesso em sua estreia, em 2019, o drama da HBO, que também é referência na estética e na trilha sonora, teve sua segunda temporada confirmada para janeiro de 2022. Segundo a atriz Zendaya, que vive Rue, a nova temporada promete ter ainda mais conflitos envolvendo sua personagem. Adiada pelos cuidados com a Covid-19, Euphoria manterá o rapper Drake como produtor executivo, além de incluir novos personagens, como o cantor Dominic Fike, no elenco.

Queer Eye Brasil

Sucesso no exterior, a versão brasileira de Queer Eye foi confirmada pelo Netflix e chegará no catálogo do streaming no próximo ano. O formato consiste em um reality show, onde homens homossexuais especializados em diferentes áreas de comportamento, cultura e gastronomia orientam um homem hétero a mudar seus hábitos de vida. Conhecidos como, ‘Fab 5’, traduzido como ‘Os 5 Fabulosos’, a Netflix confirmou o especialista em beleza Yohan Nicolas, o dermatologista Fred Nicácio, o arquiteto Guto Requena, o estilista Rica Benozatti e o publicitário Lucas Scarpelli como responsáveis para renovar o estilo de vida dos heterrossexuais participantes do programa.

Casamento às Cegas: Brasil – 2ª temporada

Sucesso na primeira temporada, o reality show foi renovado para uma nova edição, que mantém Klebber Toledo e Camila Queiroz como apresentadores. Ainda sem data confirmada, a série dará continuidade ao formato visto em 2021, porém, trará novos participantes, que já estão sendo selecionados pela agência responsável pelo recrutamento. É esperado, ainda, que essa nova fase do programa seja diferente pelo fim de parte das restrições da pandemia. A diretoria da série promete ampliar a convivência entre os casais, levando-os para locais diferentes.

Ms. Marvel

Nova aposta da Marvel, Ms. Marvel conta a história de Kamala Khan, uma adolescente fã dos quadrinhos de super-heróis que descobre que também tem poderes, como o de mudança de formas e proporções do corpo. A série, que estreia em 2022 no Disney+, conta com atores, produtores e diretores de ascendência do Oriente Médio em seu repertório, já que, no enredo, o foco é a história de uma adolescente de raízes paquistanesas.

As Five – 2ª temporada

Spin-off de Malhação – Viva a Diferença, As Five estreou no streaming do Grupo Globo em 2019 com o reencontro das amigas de adolescência Lica, Ellen, Benê, Keyla e Tina na vida adulta. Como divulgado em evento oficial do Globoplay, as colegas voltam em uma nova temporada, prevista para o final de 2022. Na nova trama, as garotas serão separadas pelos impactos da pandemia, mas logo voltarão a se reencontrar. Entre as surpresas dos novos episódios, está a descoberta da bissexualidade da personagem Ellen, interpretada por Heslaine Vieira.

How I Met Your Father

How I Met Your Father é uma das apostas do Hulu para 2022. A nova série promete ser uma versão da clássica dos anos 2000, How I Met Your Mother, porém, com Hillary Duff como atriz principal. Seguindo o mesmo formato do original, o spin-off contará as histórias românticas de Sophie e seus amigos em Nova Iorque, porém, com um elenco diversificado, que inclui personagens de ascendências indiana e latina. A série tem estreia prevista para 18 de janeiro do próximo ano.