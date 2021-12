‘La Casa de Papel’ terá versão coreana na Netflix e astro de ‘Round 6’ será Berlim

Park Hae-Soo disse que está honrando de poder participar de ‘uma série tão maravilhosa’; a nova produção estreia em 2022

Reprodução/Netflix/01.12.2021 Park Hae-Soo será Berlim na versão sul-coreana e 'La Casa de Papel'



A série espanhola “La Casa de Papel”, que se tornou um fenômeno ao redor do mundo, vai ganhar uma versão sul-coreana e o ator Park Hae-Soo, um dos destaques de “Round 6”, outro sucesso da Netflix, foi anunciado como o intérprete de Berlim, que na produção original é vivido pelo ator Pedro Alonso. A produção coreana chega à plataforma de streaming em 2022 e, no vídeo de divulgação, Park apareceu segurando a icônica máscara da série. “Obrigado, Pedro, por me enviar essa famosíssima máscara. Na versão coreana, também temos uma máscara especial. Quando a gente revelar, no ano que vem, vou dar uma de presente para o Pedro”, afirmou o ator coreano.

Após “Round 6” superar todas as expectativas e se tornar uma das produções mais assistidas da Netflix, a plataforma decidiu apostar em mais produções coreanas e Park está empolgado com esse novo desafio. “Para mim, é uma honra participar de uma série tão maravilhosa. Especialmente fazendo o Berlim, um personagem verdadeiramente incrível. Tenho certeza que o resto do elenco da versão coreana sente o mesmo que eu. Como ator e fã da série, quero agradecer ao elenco e à equipe de ‘La Casa de Papel’ pela série sensacional que criaram. Queremos compartilhar logo a versão coreana”, declarou. O ator também falou que torce para que a nova série tenha o mesmo sucesso que a produção espanhola. “Nos últimos cinco anos, fãs do mundo inteiro vêm demonstrando o seu amor pela série. Espero que a nossa versão coreana receba também o seu amor e apoio”, finalizou. A parte final de “La Casa de Papel” estreia na próxima sexta-feira, 3, na Netflix.