Conheça o Rio2C, evento que reúne marketing, inovação e criatividade

Com 1.600 palestrantes, o evento acontece na Cidade das Artes e promove um conteúdo 360°, com 21 painéis simultâneos com os principais nomes do mercado, entre streaming, música, marketing, literatura e games

Reprodução/Rio2C Bella Freud, bisneta de Freud, Esther Garcia, braço direito de Pedro Almodóvar e Lulu Santos são alguns dos participantes do evento



O Rio2C (Rio Creative Conference) é o principal polo de criatividade e inovação da América Latina e deve reunir cerca de 50 mil pessoas no Rio de Janeiro, a partir desta terça-feira (27) até domingo. Com 1.600 palestrantes, o evento acontece na Cidade das Artes e promove um conteúdo 360°, com 21 painéis acontecendo simultaneamente com os principais nomes do mercado, entre streaming, música, marketing, literatura, games e muito mais. Com o tema “The Edge of Perfection”, o evento promete debater a busca pela perfeição no meio do avanço tecnológico e a procura de autenticidade nos meios.

Com 130 nomes internacionais confirmados e quatro polos temáticos, conhecidos como Summits, Fashion System, Creator Economy, Brands&Co, Game+ e o Fast Summit, entre os convidados estão Aline Jabbour, Diretora Sênior do Samsung TV Plus para América Latina, streaming oficial e gratuito da marca, Grazi Massafera, Marjorie Estiano, que participam do painel de MAX, Bella Freud, bisneta de Freud, Esther Garcia, braço direito de Pedro Almodóvar, Lulu Santos e muito mais.