Arma de Bolsonaro é apreendida pela PM durante blitz no DF

Equipamento estava com um militar do GSI, que afirmou que o objeto estava quebrado e que o levaria para o conserto; caso foi registrado na 21ª DP

Uma arma de fogo registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apreendida na noite de segunda-feira (15) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante uma blitz de rotina em Taguatinga. O armamento estava em posse de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que conduzia o veículo no momento da abordagem. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan.

O militar foi liberado após prestar depoimento. A arma segue apreendida.

De acordo com fontes ouvidas pela Jovem Pan, o militar do GSI apresentou o porte funcional de arma. Ao ser questionado pelos agentes, o funcionário informou que o objeto estaria quebrado e que o levaria para o conserto.

O porte funcional de arma de fogo é a permissão que agentes públicos possuem para portar o armamento em razão de suas atividades profissionais.

A ocorrência com a arma de Bolsonaro foi encaminhada e registrada na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), que ficará responsável pela apuração dos fatos e pela conferência da documentação e da legalidade do transporte do armamento.

A Jovem Pan entrou em contato com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.