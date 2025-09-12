Autora viraliza com menção a Pedro Bandeira, que reage

Durante palestra em escola, Lavínia Rocha descobriu parentesco de aluno com um de seus escritores favoritos, contou sobre a influência que ele teve na sua formação como autora e recebeu resposta carinhosa

Reprodução/X/@lavi_rocha "Quando o conheci, eu me tremia todinha", disse a autora



A autora Lavínia Rocha postou uma interação inusitada em suas redes sociais: após uma palestra em uma escola de São Paulo, ela descobriu que um dos alunos tinha um parentesco com o escritor Pedro Bandeira. A publicação, postada nessa quarta-feira, 10, viralizou no X, antigo Twitter, com mais de 2 milhões de visualizações, e recebeu até uma resposta do autor. Lavínia explicou que Pedro Bandeira era uma de suas inspirações “Foi um dos responsáveis por eu me tornar escritora! Quando o conheci, eu me tremia todinha”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Junto de fotos com o escritor, ela, que é autora de livros infanto-juvenis e adultos, complementou que ele influenciou muito na sua forma de escrever. “Olha que legal o autógrafo dele: faz uma bandeira e escreve Pedro”, reparou também, na postagem. A interação não acabou por aí: Pedro respondeu à postagem de Lavínia, que chegou ao Instagram. “Obrigado pelo carinho, querida!”, escreveu.

Uau hitou 😂 Pedro Bandeira foi um dos responsáveis por eu me tornar escritora! Quando o conheci, eu me tremia todinha 😂 e olha que legal o autógrafo dele: faz uma bandeira e escreve Pedro 😭 pic.twitter.com/zko68WtfkG — Lavínia Rocha (@lavi_rocha) September 10, 2025

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias