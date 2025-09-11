Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Atriz de ‘Wandinha’, Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e é criticada

Atriz de ‘Wandinha’, Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e é criticada

Artista afirmou que considerou o menino ‘muito bonito” e fez uma projeção de idade, dizendo que quando estivesse com 70 anos, o garoto já teria cerca de 33

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 17h24
Divulgação/Netflix Catherine Zeta-Jones Artista interpreta 'Mortícia' na série

A atriz Catherine Zeta-Jones, de 55 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais depois de um comentário feito durante entrevista ao programa Late Show with Seth Meyers. A artista relatava a experiência de conquistar uma nova geração de fãs desde que passou a integrar o elenco da série Wandinha, da Netflix.

Zeta-Jones contou que, em um jogo de golfe ao lado do marido, o ator Michael Douglas, foi abordada por um garoto de 12 anos pedindo autógrafo. Ao detalhar a situação, a atriz afirmou que considerou o menino “muito bonito” e fez uma projeção de idade, dizendo que quando estivesse com 70 anos, o garoto já teria cerca de 33.

A fala repercutiu de forma negativa. Internautas classificaram o comentário como inadequado por envolver uma criança. Na rede social Reddit, críticas se multiplicaram, destacando que a atriz teria naturalizado uma visão imprópria. “Pensar e falar sobre uma criança dessa maneira é inaceitável, e me deixa com muita raiva que ele tenha pensado que essa seria uma história fofa para compartilhar com o mundo”, escreveu um internauta.

Os comentários sobre a história da atriz continuaram na rede: “Espero que isso tenha sido apenas uma tentativa muito, muito ruim de humor que não funcionou”, opinou um perfil. “Eu sei que ela é casada com um homem muito mais velho, mas ela já era adulta quando tomou essa decisão”, analisou outro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

Comentários

