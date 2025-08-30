Morre o escritor Luis Fernando Verissimo aos 88 anos

O filho do escritor Erico Verissimo foi um fenômeno editorial, com mais de 70 obras publicadas e milhões de exemplares vendidos; sua carreira começou no jornalismo em 1966, e ele se consagrou também como cronista de grandes jornais brasileiros

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado (30) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento. A informação foi confimada por familiares. O autor, que residia na capital gaúcha, convivia com a doença de Parkinson, problemas cardíacos – em 2016, colocou um marcapasso – e teve um AVC em 2021. Ele deixa a mulher, Lúcia Helena Massa, três filhos e dois netos.

Nascido em 1936, o filho do escritor Erico Verissimo foi um fenômeno editorial, com mais de 70 obras publicadas e milhões de exemplares vendidos. Sua carreira começou no jornalismo em 1966, e ele se consagrou também como cronista de grandes jornais brasileiros, paralelamente à sua paixão pela literatura e pelo saxofone.

Estado de saúde

O escritor apresentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro de 2021, Verissimo sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Na ocasião, estava em sua casa, em Porto Alegre, e escrevia uma crônica a respeito dos Estados Unidos para o jornal O Globo. Optou por terminá-la no dia seguinte, mas passou mal durante a madrugada e foi levado a um hospital, onde se constatou o problema de saúde. Àquela época, o autor vinha em recuperação de uma cirurgia na mandíbula em novembro de 2020, poucos meses antes.

O AVC afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao redor. Desde então, passou por uma recuperação lenta e gradual e também por alguns fatos inusitados – como a sua maior facilidade para se comunicar em inglês, língua que se tornou fluente por conta da infância nos EUA.