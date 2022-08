Curte sertanejo? Então confira a série ‘Rensga Hits!’

Produção nacional disponível no ‘Globoplay’ é estrelada por Alice Wegmann e tem canções originais

Divulgação/Globoplay 'Rensga Hits' é um seriado nacional em exibição no 'Globoplay'



O seriado Rensga Hits! estreou no Globoplay no dia 4 de agosto teve seu fim de temporada na quinta-feira, 18. A produção conta a história de Raíssa (Alice Wegmann), uma jovem do interior de Goiás que larga o noivo no altar após descobrir uma traição e parte em busca do sonho de se tornar uma estrela do “feminejo”. A Isabela Faggiani, da Jovem Pan Entretenimento, te conta mais sobre a série e explora o universo dos Originais Globoplay. O “Pipoca Pan” é um programete original das redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Confira: