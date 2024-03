Animação da Marvel, ‘X-Men ’97’ recebe selo de aprovação da crítica e do público

Com dois episódios disponíveis no streaming, série teve ótima avaliação tanto pela qualidade da animação, quanto pelo vínculo emocional que os fãs têm com os icônicos mutantes, segundo o Rotten Tomatoes

A tão esperada estreia da série de animação X-Men ’97 no Disney+ causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs de quadrinhos e entusiastas da Marvel. Com seus dois primeiros episódios disponíveis no streaming, a série não apenas conquistou corações, mas também recebeu o selo de aprovação tanto da crítica especializada quanto do público. De acordo com os dados do Rotten Tomatoes, “X-Men ’97” conseguiu alcançar um impressionante 100% de aprovação média pela crítica, enquanto a média de aprovação do público não fica muito atrás, atingindo notáveis 93%. Esse feito reflete não apenas a qualidade da animação, mas também o vínculo emocional que os fãs têm com os icônicos mutantes da Marvel. Os críticos elogiaram a capacidade da série de honrar o legado dos “X-Men” originais, ao mesmo tempo em que pavimenta o caminho para o futuro da franquia.

Segundo o consenso da crítica, “X-Men ’97” é uma verdadeira celebração do espírito dos quadrinhos, mantendo-se fiel à essência que cativou gerações. Com seus dois primeiros episódios já revelando um vislumbre do que está por vir, os fãs podem esperar uma temporada emocionante, repleta de ação, intriga e, é claro, o inconfundível drama mutante que tornou os X-Men tão amados ao longo dos anos.

A primeira temporada está programada para ser composta por um total de 10 episódios, oferecendo aos espectadores uma imersão completa no universo vibrante e complexo dos X-Men. Para os fãs da Marvel, esta é uma oportunidade imperdível de reviver aventuras épicas e explorar novos horizontes ao lado de seus heróis favoritos.

