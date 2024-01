Dado Dolabella homenageia Wanessa em música: ‘Quero muito mais com você’

Ator divulgou composição em suas redes sociais na noite de domingo, 29, em uma declaração para a cantora que está confinada no Big Brother Brasil 2024

Reprodução / Instagram @dadodolabella Dado Dolabella fez canção para sua namorada, Wanessa Camargo, que está confinada no "BBB 24"



Dado Dolabella, namorado da cantora Wanessa Camargo, utilizou seu perfil no Instagram na noite de domingo, 28, para compartilhar uma música que ele fez em homenagem à artista. Wanessa está confinada na casa do “Big Brother Brasil 2024”. “Tô com saudade de você, já faz tempo que eu te vejo só pela TV. (…) Aqui fora tá tão diferente, geral julgando o passado da gente, mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir”, diz um trecho da canção. Contudo, uma citação do ator na música chamou a atenção dos internautas. Em um momento, ele cita que foi “preso, cancelado”, mas que pediu “perdão, rezei”, uma referência à condenação que ele teve pela Lei Maria da Penha por ter agredido fisicamente sua ex-namorada, Luana Piovani, e uma camareira. Ao final da composição, o artista declara: “Hoje eu quero paz, paz, paz, pra viver. Eu quero muito mais, muito mais com você”. Dado Dolabella e Wanessa Camargo viveram um breve romance entre os anos 2000 e 2004 e reataram 18 anos depois, após a cantora ter se divorciado do seu ex-marido, o empresário Marcus Buaiz. Confira a publicação do ator:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ĐΔĐØ (@dadodolabella)