Daniela Mercury troca Salvador por São Paulo pela primeira vez no Carnaval e atrai multidão para o Ibirapuera

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora baiana Daniela Mercury anima foliões no Bloco Agrada Gregos no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo



O bloco Agrada Gregos reuniu uma multidão no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, neste sábado (1º). A principal atração do evento foi Daniela Mercury, que comandou a folia ao som de grandes sucessos do axé, como Prefixo de Verão, Faraó e Eva. Foi a primeira vez que a cantora deixou de se apresentar em Salvador em um sábado de Carnaval para participar da festa na capital paulista. No trio elétrico, Daniela celebrou a diversidade e a liberdade no Carnaval de São Paulo, afirmando que seu sonho de ver a cidade mais colorida se realizou.

O público, formado principalmente por foliões LGBTQIA+, acompanhou a artista com entusiasmo e reforçou a mensagem de respeito à diversidade. Durante a apresentação, Daniela também discursou em defesa da democracia e dos direitos individuais. Antes de cantar Proibido o Carnaval, gravada com Caetano Veloso, ela destacou a importância da luta por liberdade de expressão e igualdade. O público respondeu com palavras de ordem e manifestações políticas.

Além de Daniela Mercury, o trio elétrico do Agrada Gregos contou com apresentações das cantoras Gretchen e Traemme. O bloco, que já atraiu mais de 1 milhão de foliões em anos anteriores, teve uma expectativa de público de 500 mil pessoas nesta edição. O evento aconteceu sob forte calor, e os foliões usaram leques e jogaram água para se refrescar ao longo do percurso.

