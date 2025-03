Ivete Sangalo abre bloco Coruja e leva público à locura no terceiro dia do Carnaval de Salvador

Cantora iniciou a apresentação às 15h com ‘Eva’, clássico dos tempos em que liderava a Banda Eva

Reprodução/Instagram/@ivetesangalo Ivete Sangalo comanda o bloco Coruja, no circuito Barra-Ondina do Carnaval de Salvador



A cantora Ivete Sangalo abriu o desfile do bloco Coruja neste sábado (1º) no circuito Barra-Ondina, em Salvador. “Veveta” iniciou a apresentação às 15h com “Eva”, clássico dos tempos em que liderava a Banda Eva, e seguiu com sua nova aposta para o Carnaval, “O verão bateu em minha porta”. Os foliões acompanharam a apresentação com entusiasmo, formando uma grande roda no centro do bloco durante o refrão. No repertório, Ivete também incluiu sucessos como “Cadê Dalila”, além de “Energia de Gostosa”, outra aposta para a folia deste ano.

Durante o desfile, a cantora contou com a participação do filho, Marcelo Cady Sangalo, que integrou a equipe de músicos no trio elétrico. O evento também atraiu diversas personalidades, como o jornalista Hugo Gloss, a atriz Taís Araújo, a influenciadora Nicole Bahls e a cantora Priscilla. Ivete já havia se apresentado sem cordas na sexta-feira (28) e retornou ao comando do bloco Coruja, um dos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, após especulações sobre sua possível saída.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA