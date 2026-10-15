Dark Universe: conheça o mundo dos monstros clássicos no Epic Universe
Se existe uma área do Epic Universe, em Orlando, capaz de fazer os fãs de terror se sentirem dentro de um filme, ela é o Dark Universe. O espaço é dedicado aos clássicos monstros da Universal e transforma personagens como Drácula, Lobisomem, Frankenstein e a Noiva de Frankenstein em parte de uma experiência completamente imersiva.
A história acontece em Darkmoor, uma vila sombria marcada por experimentos científicos, criaturas sobrenaturais e uma atmosfera gótica. O visitante atravessa um portal e literalmente entra nesse universo, cercado por construções antigas, florestas, relâmpagos e referências aos filmes clássicos da Universal.
Um dos grandes destaques é Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, uma atração que coloca o visitante dentro da mansão de Frankenstein. Na história, a Dra. Victoria Frankenstein, descendente da família responsável pelos experimentos originais, tenta controlar os monstros que assombram Darkmoor. O resultado é uma aventura cheia de criaturas e efeitos que transformam o passeio em uma espécie de filme de terror em movimento.
Outra atração é Curse of the Werewolf, uma montanha-russa giratória que leva os visitantes para uma floresta dominada por lobisomens. A experiência mistura velocidade, giros e encontros com as criaturas durante o percurso.
Mas o mais interessante do Dark Universe talvez esteja justamente fora das atrações. Os monstros também fazem parte das ruas de Darkmoor. É possível encontrar personagens como Frankenstein, a Noiva de Frankenstein, Ygor e o Homem Invisível, criando encontros que parecem sair diretamente das telas.
E a experiência não termina nos brinquedos. O espaço conta ainda com restaurantes temáticos, lojas e até uma experiência de maquiagem que permite ao visitante se transformar em um dos monstros.
O Dark Universe funciona, portanto, como uma homenagem aos Universal Monsters, mas sem ficar preso ao passado. A Universal pegou personagens que ajudaram a definir o cinema de terror e criou um mundo próprio para eles, misturando nostalgia, tecnologia e uma boa dose de sustos.
Para quem gosta de cinema, é uma das áreas mais interessantes do Epic Universe justamente porque não parece apenas uma área temática: Darkmoor foi construída para dar a sensação de que você entrou em outro universo e que os monstros realmente estão esperando por você.
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