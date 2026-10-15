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Dark Universe: conheça o mundo dos monstros clássicos no Epic Universe

Área do novo parque da Universal transforma Drácula, Frankenstein e Lobisomem em uma experiência imersiva

Victória Xavier

Epic Universe
Epic Universe Divulgação

Se existe uma área do Epic Universe, em Orlando, capaz de fazer os fãs de terror se sentirem dentro de um filme, ela é o Dark Universe. O espaço é dedicado aos clássicos monstros da Universal e transforma personagens como Drácula, Lobisomem, Frankenstein e a Noiva de Frankenstein em parte de uma experiência completamente imersiva.

A história acontece em Darkmoor, uma vila sombria marcada por experimentos científicos, criaturas sobrenaturais e uma atmosfera gótica. O visitante atravessa um portal e literalmente entra nesse universo, cercado por construções antigas, florestas, relâmpagos e referências aos filmes clássicos da Universal.

Um dos grandes destaques é Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, uma atração que coloca o visitante dentro da mansão de Frankenstein. Na história, a Dra. Victoria Frankenstein, descendente da família responsável pelos experimentos originais, tenta controlar os monstros que assombram Darkmoor. O resultado é uma aventura cheia de criaturas e efeitos que transformam o passeio em uma espécie de filme de terror em movimento.

Outra atração é Curse of the Werewolf, uma montanha-russa giratória que leva os visitantes para uma floresta dominada por lobisomens. A experiência mistura velocidade, giros e encontros com as criaturas durante o percurso.

Mas o mais interessante do Dark Universe talvez esteja justamente fora das atrações. Os monstros também fazem parte das ruas de Darkmoor. É possível encontrar personagens como Frankenstein, a Noiva de Frankenstein, Ygor e o Homem Invisível, criando encontros que parecem sair diretamente das telas.

E a experiência não termina nos brinquedos. O espaço conta ainda com restaurantes temáticos, lojas e até uma experiência de maquiagem que permite ao visitante se transformar em um dos monstros.

O Dark Universe funciona, portanto, como uma homenagem aos Universal Monsters, mas sem ficar preso ao passado. A Universal pegou personagens que ajudaram a definir o cinema de terror e criou um mundo próprio para eles, misturando nostalgia, tecnologia e uma boa dose de sustos.

Para quem gosta de cinema, é uma das áreas mais interessantes do Epic Universe justamente porque não parece apenas uma área temática: Darkmoor foi construída para dar a sensação de que você entrou em outro universo e que os monstros realmente estão esperando por você.

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