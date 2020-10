Datena é hospitalizado após sentir dores no peito

Através de suas redes sociais, o jornalista e apresentador afirmou já estar se recuperando de um procedimento cirúrgico no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

Reprodução Datena afirmou que já luta "contra todo tipo de doença há muito tempo"



Neste domingo (25), o jornalista e apresentador José Luiz Datena deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após sentir dores no peito. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele afirma ter passado por procedimentos cirúrgicos e já estar em “plena recuperação”. “Eu já luto contra todo tipo de doença há muito tempo e graças a Deus, em nome de Deus e dos homens influenciados por Ele, tenho vencido essas batalhas”, ele declara. O apresentador também se solidarizou com as pessoas que perderam seus familiares por causa da pandemia de coronavírus no Brasil e completou “em breve, espero estar com vocês de novo”.