Sandy visita Calçada da Fama e homenageia Olivia Newton-John

Nome da cantora foi inspirada em uma personagem da atriz

Reprodução / Instagram @sandyoficial Personagem Sandy, interpretada por Olivia Newton-John no filme "Grease - Nos tempos da Brilhantina", deu origem ao nome da cantora



A cantora Sandy teve a oportunidade de visitar a famosa Calçada da Fama, em Los Angeles, durante sua recente viagem aos Estados Unidos. Durante o passeio, ela fez questão de registrar o momento em que passou pela estrela que homenageia a renomada atriz norte-americana Olivia Newton-John, que faleceu em 2022. Olivia interpretou a personagem Sandy, no clássico “Grease – Nos tempos da Brilhantina”, em 1978. Curiosamente, a personagem Sandy do filme foi a grande inspiração para o nome da cantora brasileira. Sandy nasceu em 1983, cinco anos após o lançamento do longa-metragem. Confira a publicação da cantora:

