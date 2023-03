Deborah Secco diz que irá sortear prancha de ‘Bruna Surfistinha’ e agita web

Atriz reviveu a personagem durante no Baile da Vougue; ela interpretou a personagem em filme lançado em 2011

Reprodução/TV Zero Deborah Secco interpretando Bruna Surfistinha em longa lançado em 2011



Deborah Secco agitou as redes sociais ao anunciar que irá sortear a prancha de “Bruna Surfistinha“, uma de suas personagens mais icônicas. A novidade foi divulgada na terça-feira, 28, e fez com que sua caixa de mensagem no Instagram. Por conta disso, a artista voltou às redes sociais nesta quarta-feira, 1, para pedir ajuda ao seus fãs visando a realização do sorteio. Ela ainda não decidiu como irá realizá-lo. Durante o Carnaval, Deborah Secco chamou a atenção no Baile da Vougue e reviveu a personagem. A fantasia utilizada na festa foi um tanto quanto ousada: shorts azul curto, estrelas do mar como top e uma sandália que percorria toda a sua perna. E para fechar o look com chave de outro, a atriz apostou no objeto almejado pelos seus fãs: a prancha. A atriz interpretou a personagem em um filme de 2011 e marcou sua carreira. Pelo story, ela pediu sugestão aos seus seguidores. “Abri esse story porque falei para vocês que iria sortear a prancha da Bruna para os fãs e minha caixa de mensagem lotou. Vou abrir uma caixinha de perguntas para decidir como será esse sorteio”, disse a atriz.