Blink-182 cancela show no Lollapalooza, mas deve vir ao Brasil em 2024; festival anuncia substituto

Segundo festival, apresentação foi cancelada por motivos de saúde dos integrantes da banda; fãs e titulares de ingressos poderão pedir reembolso

Reprodução/YouTube/Blink-182 Trio faria sua primeira apresentação no Brasil e foi responsável por esgotar ingressos do sábado, 25



Depois de especulações e rumores, a banda Blink-182 cancelou seu show no Lollapalooza Brasil 2023. A apresentação estava marcada para o dia 25 de março, o segundo do festival, e o trio formado por Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge era um dos headliners do evento. O anúncio foi feito pela organização do Lollapalooza nesta quarta-feira, 1º, pouco menos de um mês antes do show. Além da apresentação no Brasil, os demais shows na América Latina e no México também foram cancelados. Motivos de saúde dos integrantes foram responsáveis pelo cancelamento, segundo o festival. Por outro lado, o Lollapalooza confirmou que o trio estará presente no line-up da próxima edição. Titulares de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 25 de março poderão ir ao evento ou solicitar o reembolso entre os dias 1 e 7 de março. O festival esclareceu ainda que os ingressos de 2023 não serão válidos para a próxima edição. A banda Twenty One Pilots será responsável por substituir o Blin-182 no festival.