Decimar Gonçalves, única filha de Dercy Gonçalves, morre aos 88 anos

Reprodução/Instagram @mw_melissa_wilson Decimar Gonçalves era filha única da artista Dercy Gonçalves



Decimar Gonçalves, filha única de Dercy Gonçalves, morreu neste domingo, 5, aos 88 anos. A informação foi compartilhada pela neta da artista, Melissa Senra, por meio das redes sociais. “O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida. Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais! Te amo para todo sempre, vozinha”, diz a publicação. As informações sobre o velório e enterro de Decimar ainda não foram divulgadas, bem como o motivo de seu falecimento. Dercy Gonçalves faleceu aos 101 anos, em 2018, por complicações decorrentes de uma pneunomia. Na manhã deste domingo, Lolita Rodrigues, uma das grandes amigas de Dercy e colega de trabalho, faleceu também em decorrência de pneumonia, conforme mostrou o site da Jovem Pan. Confira a publicação: