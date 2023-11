Morte de Marília Mendonça completa dois anos e cantora se mantém entre as mais ouvidas do Brasil

A rainha da sofrência conta com 12,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e aparece no TOP 50 Brasil da plataforma de streaming na data da morte

WILL DIAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora se tornou a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de streamings no Spotify



Dois anos após o acidente aéreo que causou sua morte, a cantora Marília Mendonça continua sendo uma das artistas brasileiras mais ouvidas e quebrando recordes. Segundo a plataforma de streaming Spotify, a rainha da sofrência conta com 12,6 milhões de ouvintes mensais. A artista lançou três EPs após sua morte. A canção ‘Leão’, presente no álbum se tornou a canção em língua em portuguesa mais reproduzida em apenas um dia, com 1,9 milhões de reproduções. A música ainda se encontra no TOP 50 Brasil da plataforma de streaming na data da morte. Em maio deste ano, a cantora se tornando a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de streamings no Spotify. O álbum póstumo ‘Decretos Reais’ foi indicado ao Grammy Latino de Melhor álbum de Música Sertaneja.

Em 2022, Marília foi a artista mais escutada no Brasil em 2022, segundo o Spotify. Ela também conquistou o segundo álbum mais ouvido do ano no país, o “Festa das Patroas 35%”, em parceira com Maiara e Maraisa. Ela também teve o terceiro maior canal de artista do Youtube em 2022. O legado da cantora também será tema de uma filme que será lançado pelo streaming Prime Video . A informação foi confirmada pela mãe de Marília, Dona Ruth. A plataforma ainda pode lançar uma sequência de até três projetos sobre a cantora.

Relembre o acidente

A cantora Marília Mendonça faleceu em 5 de novembro de 2021, após o avião em que a artista de 26 anos estava caiu em Caratinga, no interior de Minas Gerais, e todos a bordo faleceram. A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) concluiu que Marília Mendonça morreu de politraumatismo contuso, assim como as outras quatro pessoas que estavam no avião que caiu em Caratinga (MG), no último dia 5 de novembro. Além da cantora, morreram no acidente aéreo o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho. De acordo com o legista Thales Bittencourt de Barcelos, as mortes ocorreram por causa do impacto da aeronave com o solo, apenas depois que todos estavam no chão.

O velório da cantora aconteceu na Goiânia Arena e contou com a presença de inúmeros fãs e famosos como Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Luísa Sonza, Fernando Zor (dupla de Sorocaba), Jorge (dupla de Mateus), Naiara Azevedo e Mateus e Kauan. Chamada de ‘Rainha da Sofrência’, a compositora dos hits Infiel e Todo Mundo Vai Sofrer foi um dos nomes principais do movimento “feminejo” e a força das suas composições foi o que fez a cantora se tornar uma referência no gênero sertanejo como um todo. Marília deixou um filho, Léo, que acabou de completar dois anos, e é fruto do seu relacionamento com o cantor Murilo Huff.