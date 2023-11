Atriz Lolita Rodrigues morre em João Pessoa aos 94 anos

Artista estava internada em um hospital na Paraíba após ser diagnosticada com pneumonia; cerimônia de cremação será restrita a familiares

Reprodução / Instagram @hebecamargooficial Uma das pioneiras da televisão brasileira, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, mais conhecida como Lolita Rodrigues, iniciou sua carreira em 1939, aos dez anos, em radionovelas da Rádio Record



A atriz Lolita Rodrigues, de 94 anos, morreu neste domingo, 5, em João Pessoa, na Paraíba. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, na capital paraibana, e fazia um tratamento após ser diagnosticada com pneumonia. O óbito foi confirmado às 4h30 e a cerimônia de cremação está marcada para acontecer na segunda-feira, 6, e não será aberta ao público. Uma das pioneiras da televisão brasileira, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, mais conhecida como Lolita Rodrigues, iniciou sua carreira em 1939, aos dez anos, em radionovelas da Rádio Record, e trabalhou como cantora de rádio na Bandeirantes, Cultura e Tupi, chegando a ganhar dois Troféus Roquette Pinto de melhor cantora. Com a inauguração da TV Tupi, em 1950, a atriz, cantora e apresentadora substituiu a amiga Hebe Camargo. Acompanhada de seu marido, Aírton Rodrigues, Lolita apresentou durante anos os programas “Almoço com as Estrelas” e “Clube dos Artistas”, na TV Tupi de São Paulo. Seu primeiro trabalho como atriz aconteceu em 1957, quando interpretou a cigana Esmeralda na telenovela O Corcunda de Notre Dame. Ela também fez parte da primeira telenovela diária, onde formava um triângulo romântico com Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Sua carreira também inclui participações, ao lado de Nair Bello, em novelas como A Viagem, Uga Uga, Kubanacan, além do Zorra Total. Lolita Rodrigues se afastou da televisão em 2010 após atuar na novela Viver a Vida, da Rede Globo. Em De Carne e Osso, biografia da artista escrita pela jornalista Eliana Castro, a atriz fala da sua amizade com Hebe Camargo, considerada a sua melhor amiga. Nas redes sociais, seguidores e fãs de Lolita lamentam a morte da cantora e apresentadora e relembram a entrevista icônica concedida pela atriz, acompanhada de Hebe e Nair Bello, ao programa de Jô Soares. “Estou aqui imaginando a festa que ta no céu hoje com a partida da grande Lolita Rodrigues. Vá em paz ícone”, escreveu uma seguidora ao compartilhar um trecho da conversa.

Veja a repercussão da morte de Lolita Rodrigues

Eu tô aqui imaginando a festa que ta no céu hoje com a partida da grande Lolita Rodrigues

Vá em paz ícone pic.twitter.com/QxtPmOi6vo — Vinícius (@Viniciuss_98) November 5, 2023

Parte com Lolita Rodrigues uma parte da história da tv brasileira, sua trajetória é inesquecível, obrigada por tudo e por tanto ❤️🥺 te amooo Lola pic.twitter.com/MqyYWCw9Qw — Ingrid 🦑 (@glorisio) November 5, 2023

Que loucura deve estar o céu agora com Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, Nair Belo e Jô Soares. Ícones que fizeram história em vida. Descanse em paz Lolita 🌹❤️ pic.twitter.com/IXzjr2DE6N — Matheus (@odontinho) November 5, 2023