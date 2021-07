Depois de música contra Bolsonaro, Supla e João Suplicy lançam single com composição de Erasmo Carlos

Em entrevista ao Pânico nesta terça-feira, 13, Brothers of Brazil falaram sobre a volta da dupla, novidades musicais e a relação com os pais políticos

Reprodução/Pânico Novo single composto com Erasmo Carlos teve clipe gravado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo



Fenômeno do humor nas redes sociais, Supla veio ao Pânico nesta terça-feira, 13, para falar sobre a volta do projeto musical que tem com o seu irmão, João Suplicy. O cantor contou sobre sua relação com política e como lida com a atuação de seus pais, Marta e Eduardo Suplicy, que já passaram em vida pública pelo PT e MDB no Senado, na Câmara Municipal e na Prefeitura de São Paulo. “Não passo pano pra ninguém, quem tá na linha de frente tem que saber levar. Lula também, Mensalão e Mensalinho. Mando PT, PSDB e todo mundo se fo***”. O artista ainda aproveitou para tocar um trecho de “Sai Fora, Bolsonaro”, música que fez para o presidente Jair Bolsonaro: “Caro presidente, e aquelas rachadinhas? Vírus e a sua família pior que o Covid.” Porém, Supla afirma que não apoia todas as atitudes de seu pai e que, inclusive, a postagem que Eduardo Suplicy fez sobre o assassinato de Lázaro foi motivo de discussão entre os dois. “Não passo pano para o meu pai. Aquela parada do Lázaro Barbosa que ele falou, eu e o André brigamos com ele.” O ex-senador questionou se Lázaro poderia ter outro caminho se lhe fosse oferecida alguma alternativa.

Em retomada do projeto em dupla de irmãos, o Brothers of Brazil lançou uma nova música com composição de Erasmo Carlos. Supla disse que o desejo de parceria vinha desde o início da pandemia, quando começou um projeto pessoal de entrevistas. “A gente resolveu lançar um álbum que vai ser em inglês e português. O lançamento de hoje é um clipe que fizemos no Vale do Anhangabaú, com distanciamento social, filmamos há duas semanas. Fizemos essa música e mandamos pro Erasmo Carlos. Quando começou essa pandemia eu comecei a fazer entrevistas com pessoas, e ele foi uma das pessoas que eu entrevistei. E teve essa conexão. A gente está honrado de ter essa música.” Apesar da série de novos lançamentos e do sucesso no Instagram, os irmãos não têm previsão para a abertura da agenda de shows. “Eu acho importante esperar, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está super afim, mas não adianta. Após essa vacina, vamos torcer pelo bem da humanidade”, disse Supla.

Confira na íntegra a entrevista com Supla e João Suplicy: