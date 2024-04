Destaque da nova geração, Marina Sena recebe certificações de Ouro e Platina por ‘Vício Inerente’

Lançado no primeiro semestre de 2023, o disco composto por 12 faixas teve mais de 150 milhões de áudio

A cantora e compositora Marina Sena, destaque da nova geração de artistas brasileiras, recebeu nesta semana um quadro com as certificações do álbum “Vício Inerente”. Lançado no primeiro semestre de 2023, o disco é composto por 12 faixas e é um álbum pop, moderno, com referências de trap, pagotrap, reggaeton, drill, R&B, Triphop, Soul e MPB. Com mais de 150 milhões de áudio e streams de vídeos, o álbum tem certificação de Ouro, assim como a faixa “Olho No Gato”. Já as músicas “Dano Sarrada”, “Tudo Pra Amar Você” e “Que Tal” receberam certificação de Platina. “Fiquei muito feliz com os resultados desse trabalho que fiz com tanto amor e carinho pela arte, pela música”, comenta Marina. “Receber o reconhecimento e carinho da minha gravadora me permite ser ainda mais confiante do que já sou. Temos muito caminho juntos ainda e vamos movimentar muita coisa”, finaliza a cantora. Desde o lançamento do seu primeiro single em carreira solo, Marina Sena já mostrou a que veio. Depois, seu álbum de estreia teve título profético: “De primeira”. E assim os ouvintes brasileiros deitaram logo de cara no sorriso da cantora e compositora vinda do Norte de Minas já no seu debut no mercado fonográfico. A caneta afiada e o timbre inconfundível se encontraram com a estética e sensualidade de Marina Sena. Veja as certificações abaixo:

Álbum Vício Inerente

+150M Áudio/Vídeo Streams

Certificação do disco: Ouro

Certificação das faixas

“Dano Sarrada”: Platina

“Tudo Pra Amar Você”: Platina

“Que Tal”: Platina

“Olho no Gato”: Ouro

Assista ao clipe de “Olho no Gato”

Veja clipe de “Dano Sarrada”