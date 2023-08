Juliette e Marina Sena lançam feat ‘Quase Não Namoro’; assista ao videoclipe

Single faz parte do primeiro álbum da ex-BBB, ‘Ciclone’, que será lançado ainda neste mês

Reprodução/ Youtube Juliette e Marina Sena fazem sua primeira colaboração juntas



Nesta quinta-feira, 10, Juliette e Marina Sena lançaram o clipe da colaboração ‘Quase Não Namoro’. A produção tem direção de Felipe Sassi e chamou a atenção do público pelas cenas sensuais entre as cantoras. Em uma delas, Juliette e Marina reproduzem a famosa cena do filme ‘Ghost – Do Outro Lado do Paraíso’ (1990) em que Patrick Swayse e Demi Moore estão em um ateliê. O single faz parte do primeiro álbum da ex-BBB, ‘Ciclone‘, que será lançado em 17 de agosto. O videoclipe foi lançado ao meio-dia e já acumula mais de 89 mil visualizações no YouTube.

Assista abaixo o videoclipe de ‘Quase Não Namoro’: