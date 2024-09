Diddy condenado a pagar R$ 562 milhões por abuso sexual

Segundo Cardello-Smith, ele perdeu a consciência após ingerir uma bebida oferecida pelo rapper e, ao despertar, o encontrou com outra mulher, que também teria sido vítima

O rapper Diddy foi condenado a pagar R$ 562 milhões em um caso de abuso sexual, no qual não se apresentou nem participou das audiências. A acusação partiu de Derrick Lee Cardello-Smith, que alega ter sido drogado e agredido sexualmente por Diddy em 1997, durante uma festa em Detroit. Segundo Cardello-Smith, ele perdeu a consciência após ingerir uma bebida oferecida pelo rapper e, ao despertar, encontrou Diddy com outra mulher, que também teria sido vítima. O julgamento ocorreu à revelia, resultando na imposição de uma multa significativa. A decisão determina que Diddy comece a pagar parcelas mensais de R$ 56 milhões a partir do próximo mês.

A ausência do rapper nas audiências foi um fator crucial para a condenação, que se baseou nas alegações do acusador. O advogado de Diddy contestou a decisão, afirmando que Cardello-Smith possui um histórico criminal e que o rapper não tinha conhecimento do processo judicial em andamento. Ele anunciou a intenção de recorrer da sentença, buscando reverter a condenação e a quantia estipulada.

