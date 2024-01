Discreto sobre vida pessoal, Matthew McConaughey compartilha foto rara de sua filha

Ator tem três filhos com a modelo brasileira Camila Alves; casal está junto há mais de 17 anos

Reprodução / Instagram @officiallymcconaughey Matthew McConaughey é casado há 17 anos com a modelo brasileira Camila Alves



O ator Matthew McConaughey, de 54 anos, compartilhou uma foto rara de sua filha, Vida, para comemorar seu aniversário de 14 anos. Através de sua conta no Instagram, McConaughey exibiu imagens da menina e a parabenizou pela data especial. “Para Vida, que nunca passou por uma flor sem colhê-la, feliz aniversário”, disse. O ator também explicou o motivo do atraso nas felicitações, revelando que seu celular voou do bolso durante um passeio na montanha-russa no dia do aniversário de Vida.

Vida é filha de Matthew McConaughey e da modelo brasileira Camila Alves, com quem o ator é casado. O casal está junto há mais de 17 anos. Além de Vida, eles também tem outros dois filhos: Levi, de 15 anos, e Livingston, de 11 anos. A família costuma ser discreta em relação à exposição dos filhos, tornando a foto compartilhada por McConaughey ainda mais especial. Matthew é conhecido por sucessos em Hollywood como os filmes Clube de Compras Dallas e Interestelar. Ele também é reconhecido por seu envolvimento em causas sociais e filantrópicas.