Franquia de terror ‘Pânico’ pode chegar ao fim após saída de protaganistas e diretor

Melissa Barrera, Jenna Ortega e Christopher Landon abandonaram a produção do próximo filme, intitulado ‘Pânico 7’

Reprodução / Youtube @ParamountBrasil Pânico VI, último filme da franquia, foi lançado em 2023



Com seis filmes lançados desde 1996, a franquia de terror Pânico pode estar chegando ao fim. A série sempre foi um sucesso de bilheteria e crítica, com uma fiel base de fãs, entretanto, uma polêmica envolvendo as atrizes principais Melissa Barrera e Jenna Ortega causou conflito nos bastidores do sétimo filme. Barrera e Ottega interpretam as protagonistas desde Pânico 5, contudo, Barrera foi demitida pela produtora Spyglass devido a postagens consideradas “antissemitas”, nas quais ela expressava seu apoio aos palestinos na guerra entre Israel e Hamas. Já Ortega deixou o projeto alegando conflito de agenda com as gravações de outra série, mas especula-se que ela tenha se retirado da produção em solidariedade a sua colega de elenco, Melissa. Além disso, o diretor Christopher Landon, responsável por Pânico 7, também abandonou o projeto, chamando-o de “um trabalho dos sonhos que se transformou em pesadelo”. Até o momento, um novo diretor ainda não foi anunciado.