Divertida Mente 2, Duna, Meninas Malvadas e outros: confira dez filmes para ficar de olho em 2024

Após um ano conturbado para Hollywood, 2024 deve trazer a continuação de grandes sucessos e a estreia de projetos paralisados pela greve dos roteiristas e atores

O ano de 2023 foi conturbado para a indústria cinematográfica, abalada com a suspensão de produções pela greve dos roteiristas e dos atores, que paralisaram as atividades das maiores produtoras de séries e filmes do mundo. Na luta por melhores condições de trabalho e regulamentação do uso da Inteligência Artificial (IA) no cinema e na televisão, os trabalhadores de Hollywood conseguiram negociar uma proposta de valorização salarial e maior proteção contra o uso de sua imagem a partir de ferramentas de IA no cinema e na televisão. De acordo com o Milken Institute, a economia do estado da Califórnia sofreu um baque de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 29 bilhões) em razão da paralisação conjunta. Além do movimento grevista, 2023 foi marcado por mudanças no funcionamento das plataformas, com a maioria impedindo o compartilhamento de senhas e um aumento geral no custo dos streamings. Após este período caótico, 2024 traz a promessa do retorno de grandes produções e estreia de projetos que foram congelados durante as greve. Confira abaixo uma seleção de dez filmes para ficar de olho.

Divertida Mente 2

A sequência de Divertida Mente (2015) acompanha as novas aventuras dentro da mente inquieta de Riley, agora uma adolescente. O vídeo mostra Riley lidando com as mudanças da adolescência, como o primeiro amor, a pressão escolar e os conflitos com os pais. Além disso, novas emoções serão introduzidas, como a Inveja, o Tédio e a Vergonha, que se unirão aos já conhecidos Alegria, Medo, Raiva e Tristeza. Com grandes expectativas do público, o estúdio Pixar promete repetir o sucesso do primeiro filme, que arrecadou US$ 857 bilhões em bilheteria e venceu o Oscar de Melhor Animação. O filme Divertida Mente 2 estreia nos cinemas brasileiros em 13 de junho de 2024.

Coringa: Folie à Deux

O filme Coringa: Folie à Deux, dirigido por Todd Phillips, estreia nos cinemas brasileiros em 4 de outubro de 2024. A sequência do sucesso de 2019 acompanha o Coringa (Joaquin Phoenix) após sua fuga do Asilo Arkham. O primeiro trailer do filme, lançado em dezembro de 2023, gerou grande expectativa entre os fãs para a história da Arlequina (Lady Gaga), famosa parceira romântica e de crimes do vilão nos quadrinhos. Ao que tudo indica, o novo filme do Coringa será mais sombrio e violento do que o primeiro, e promete dar sequência à exploração da mente do personagem de uma forma ainda mais profunda, mostrando como sua loucura se desenvolveu.

Duna: Parte 2

Dirigido por Denis Villeneuve, a sequência vai concluir a adaptação do clássico romance de ficção científica de Frank Herbert. No trailer, Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya) são retratados liderando os Fremen em uma guerra contra os Harkonnens, que controlam o planeta Arrakis, fonte da especiaria, a substância mais valiosa do universo. O épico promete ser visualmente deslumbrante e expandir o universo criado por Herbert, além de dar continuidade ao grande sucesso de crítica e público do primeiro longa, que foi o filme que ganhou mais estatuetas no Oscar 2022, com seis prêmios, incluindo Melhor Fotografia e Melhor Montagem. A produção estreia nos cinemas brasileiros em 14 de março de 2024.

Meninas Malvadas

O remake do filme Meninas Malvadas, dirigido por Amy Poehler, estreia nos cinemas brasileiros em 11 de janeiro de 2024. A nova versão da comédia adolescente de 2004 é baseada no musical da Broadway de mesmo nome e gerou grande expectativa entre os fãs do longa-metragem, que se tornou um ícone da cultura pop. O vídeo mostra a protagonista Cady Heron (Angourie Rice), uma adolescente que acaba de se mudar para os Estados Unidos e se junta ao grupo de garotas populares, as Plastics. Ao que tudo indica, o remake será fiel ao original, com as mesmas personagens, trama e diálogos. No entanto, o remake terá o desafio de se adequar aos tempos atuais. O filme de 2004 foi criticado por seus estereótipos e por sua representação da cultura adolescente, por isso a nova versão terá a tarefa de abordar esses temas de forma mais crítica e atual.

Kraven: O Caçador

O filme Kraven: O Caçador é baseado no personagem de quadrinhos da Marvel Comics, um dos principais vilões do Homem-Aranha. Estrelado por Aaron Taylor-Johnson, o longa-metragem contra a história de um caçador russo que é obcecado por caçar grandes presas. Em sua empreitada, ele se propõe a caçar o Homem-Aranha, acreditando que ele é a presa mais desafiadora de todas. Já no trailer é possível ver Kraven em ação, caçando animais selvagens e humanos. O filme também promete explorar a origem de Kraven, mostrando a relação do vilão com seu pai, interpretado por Russell Crowe. O filme tem o desafio de se estabelecer como um sucesso por si só, já que o Homem-Aranha não estará presente, e a tarefa de apresentar o personagem ao público com um arco narrativo convincente. Dirigido por J.C. Chandor, a produção estreia nos cinemas brasileiros em 5 de outubro de 2024.

Garfield: Fora de Casa

O gato laranja preguiçoso e sarcástico está de volta às telonas em 2024. O filme baseado na popular tira cômica de Jim Davis é estrelado por Chris Pratt, na voz de Garfield, e também conta com as vozes de Bill Murray como Jon Arbuckle, o dono de Garfield, e Bryan Cranston como Vic, o pai de Garfield, um gato de rua que vai se reencontrar com seu filho no novo longa-metragem. Além de explorar o relacionamento entre Garfield e Jon, e o passado do felino comilão, o filme terá a tarefa de apresentar o personagem a um público novo, já que o personagem não é retratado nas telonas desde o live action de 2003. Dirigido por Mark Dindal, a produção estreia nos cinemas brasileiros em 23 de maio de 2024.

Furiosa: Uma Saga Mad Max

O filme Furiosa: Uma Saga Mad Max, dirigido por George Miller, é um spin-off da franquia Mad Max, servindo como prelúdio de Mad Max: Estrada da Fúria (2015). O longa-metragem se passa 15 anos antes do último filme da franquia, e conta a história de Furiosa (Anya Taylor-Joy), uma jovem guerreira que é sequestrada por um grupo de radicais liderados por Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne). Ela é forçada a se tornar uma das esposas do líder autoritário, mas planeja escapar e libertar as outras. O filme também promete explorar a origem de Furiosa, mostrando como ela se tornou a guerreira que conhecemos no filme de 2015.

Kung Fu Panda 4

A quarta parte da franquia Kung Fu Panda e a sequência de Kung Fu Panda 3 (2016) estreia nos cinemas brasileiros em 7 de março de 2024. O filme, estrelado por Jack Black como o panda Po, retrata uma nova ameaça ao Dragão Guerreiro, a aparição de uma feiticeira chamada Camaleoa (Viola Davis) e o retorno de um velho inimigo, Tai Lung (Ian McShane), famoso leopardo do filme original de 2008. Camaleoa é uma poderosa feiticeira que pode se transformar em qualquer criatura e está procurando o Cajado da Sabedoria, que lhe daria o poder de ressuscitar todos os vilões que Po já derrotou. Dirigida por Mark Dindal, a animação estreia nos cinemas brasileiros em 7 de março de 2024.

Sonic 3

Dirigido por Jeff Fowler, a continuação de Sonic e Sonic 2 estreia nos cinemas brasileiros em 20 de dezembro de 2024. A sequência é baseado na série de videogames da Sega e retrata as aventuras de um ouriço supersônico. A trama, estrelada por Ben Schwartz como a voz de Sonic, Idris Elba como Knuckles e Colleen O’Shaughnessey como Tails irá dar sequência à franquia e deve apresentar um novo vilão para as telonas, Shadow The Hedgehog, que apareceu nos jogos do Sonic pela primeira vez em Sonic Adventure 2, no Dreamcast. O ouriço preto e vermelho é reconhecido por seu alto poder e por ser um personagem complexo e interessante. Sua presença no filme promete adicionar uma nova camada de conflito e drama à história.

Deadpool 3

O polêmico Deadpool retorna às telonas em 2024 para seu terceiro filmes, o primeiro da franquia a ser produzido inteiramente pela Marvel Studios. Estrelado por Ryan Reynolds, a continuação ainda não tem muitos detalhes, já que o trailer deve ser lançado apenas em 11 de fevereiro, durante o Super Bowl, como revelou o portal Cryptic. Ao que tudo indica, a comédia repleta de humor ácido e violência irá explorar o multiverso, algo que tornará possível o retorno de Hugh Jackman como Wolverine, apesar do personagem ter morrido em Logan (2017). O longa-metragem tem potencial para ser o filme da Marvel mais aguardado do ano e tem a tarefa de manter o clima caótico e sarcástico dos filmes anteriores. Dirigida por Shawn Levy, a produção estreia nos cinemas brasileiros em 26 de julho de 2024.