Greve de atores em Hollywood chega ao fim após sindicato entrar em acordo com estúdios

Paralisa na produção de séries e filmes durou 118 dias e impactou a economia do estado da Califórnia

O sindicato de atores de Hollywood anunciou na noite desta quarta-feira, 8, que chegou a um acordo com a aliança de produtores. Desta forma, o grupo confirmou o fim da paralisação nas séries e filmes, que chegou a 118 dias – desde 13 de julho. Por enquanto, os detalhes das tratativas ainda não foram revelados pelas partes. No último sábado, 4, os estúdios deram um ultimato com uma proposta de valorização salarial. Fora isso, também foi oferecida mais proteção aos atores contra o uso de sua imagem a partir de ferramentas de inteligência artificial no cinema e na televisão. A proposta é encabeçada por Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix, NBCUniversal, Sony, Amazon, e Paramount. De acordo com o Milken Institute, a economia do estado da Califórnia sofreu um baque de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 29 bilhões) em razão da paralisação promovida pelos atores em conjunto com a dos roteiristas.