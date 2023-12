Wagner Moura e Kirsten Dunst estrelam ‘Guerra Civil’, filme de produtora premiada no Oscar; veja trailer

A24 confirmou estreia de ‘Guerra Civil’ para 26 de abril de 2024, nos Estados Unidos

Reprodução/Youtube/A24 Wagner Moura interpreta fotojornalista em 'Guerra Civil', da A24



O ator Wagner Moura é a nova aposta da A24, famosa produtora premiada em diversas edições e categorias do Oscar. Ao lado de Kirsten Dunst (Ataque dos Cães), o brasileiro será o protagonista de “Guerra Civil“, escrito por Alex Garland. O filme retrata uma distopia nos Estados Unidos, onde 19 Estados se separaram do país. O local vive uma guerra civil entre forças militares do Texas e da Califórnia. Moura e Dunst interpretarão fotojornalistas que tentam registrar os acontecimentos da guerra, enquanto se esforçam para sobreviver. A trama tem data de estreia marcada para 26 de abril de 2024; no Brasil, ainda não se sabe que dia o filme chega aos cinemas. Outros atores de alto sucesso em Hollywood, como Nick Offerman (The Last of Us) e Cailee Spaeny (Priscilla) estão confirmados em “Guerra Civil”. Wagner Moura já fez partes de outras produções internacionais, como “Narcos” e “Shining Girls”.