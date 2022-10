Arthur Aguiar rompe o silêncio e fala sobre separação de Maíra Cardi

‘Para sempre uma família’, declarou o ator após a influenciadora anunciar que o casamento deles novamente chegou ao fim

Reprodução/Instagram/arthuraguiar Arthur Aguiar falou sobre a separação de Maíra Cardi nas redes sociais



O ator Arthur Aguiar se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira, 7, sobre a separação de Maíra Cardi. “Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos para sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus”, postou o campeão do “BBB 22” na legenda de uma foto em que aparece com Maíra e a filha do casal, Sophia, de três anos. No dia anterior, ele postou uma foto em que aparece sozinho olhando pela janela de um avião e escreveu: “Pode ser que todas as circunstâncias à sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus”. O anúncio de que o casal rompeu novamente o relacionamento foi feito pela influenciadora na noite de quinta-feira, 6. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, postou Maíra. Nenhum dos dois comentou o que motivou o atual fim do casamento. O relacionamento dos artistas, no entanto, é marcado por várias polêmicas, isso porque Maíra expôs diversas traições de Arthur quando anunciou a separação do casal em 2020. O assunto ganhou visibilidade nacional, pois o ex-BBB teria pulado a cerca ao menos 16 vezes. Entre idas e vindas, eles reataram pouco antes do ator ser confinado na casa mais vigiada do Brasil. Maíra fez uma grande campanha para Arthur aqui fora e o ator deixou o reality com o vencedor da edição, faturando o prêmio de R$ 1,5 milhão.