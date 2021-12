DJ Ivis faz participação em show e é vaiado pela plateia em São Paulo

Músico foi indiciado e preso por agredir a ex-mulher, Pamela Hollanda; ele responde em liberdade

O DJ Ivis foi recebido com vaias da plateia durante a “Noite do Piseiro”, que reuniu shows de vários artistas na Estância Alto da Serra neste sábado, 4, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O músico ficou preso por quatro meses após agredir a ex-mulher, Pâmela Hollanda. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Tarcísio do Acordeon convida Ivis para subir no palco, mas o público reage e pede que ele saia do show. Na noite de ontem, o DJ publicou uma foto abraçando o cantor João Gomes, que também se apresentou no evento. “Bom curtir perto de você… ver que está bem. Quantos motivos para agradecer já me deu. Que Deus lhe abençoe e cuide de todos seus planos. Ele tem algo especial reservado em sua vida ainda. Sua música é boa e faz alegria. É o que o povo precisa. Se cuide. Papai do céu abençoe”, respondeu Gomes. Ivis também fez uma participação no show de Weslley Safadão, no Sambódromo do Anhembi. Ele foi indiciado por lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica após a divulgação de um vídeo em que dá chutes, tapas e socos na ex-mulher. O DJ está solto desde o dia 22 de outubro e responde em liberdade.