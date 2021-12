Após climão no ‘Lady Night’, Tatá desmente Fiuk: ‘Mentira não admito’

Cantor afirmou que constrangimento se deu porque as perguntas feitas pela apresentadora saíram do roteiro pré-combinado antes da gravação

Na última sexta-feira, 5, a participação do cantor Fiuk no “Lady Night”, talk show comandado por Tatá Werneck no Multishow, deu o que falar. Isso porque, o ex-participante do “BBB 21” não gostou das piadas feitas pela apresentadora, principalmente as que estavam relacionadas com o reality show. O filho de Fábio Júnior, então, usou suas redes sociais para falar sobre o “climão” com a apresentadora. Segundo ele, o constrangimento se deu porque as perguntas feitas por Tatá saíram do roteiro pré-combinado antes da gravação. “A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, acabou saindo um pouco do roteiro, vieram algumas perguntas que a gente não tinha combinado, então acabei ficando um pouco sem chão, eu fiquei sem graça. Na hora não soube como agir”, explicou o cantor. “Não foi por mal, de coração, gente. É só porque na hora saiu do que a gente tinha combinado um pouco. Foram momentos delicados para mim”, afirmou.

Na sequência de stories em seu Instagram, Fiuk conta que já tinha se resolvido com Tatá, que continuava elogiando o trabalho da apresentadora e que o resto da gravação tinha sido ‘irada’. Tatá, no entanto, foi em seu Twitter desmentir Fiuk. A humorista alega que não há “roteiro de perguntas” em seu programa. “Pra quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único que quadro combinado é o ‘Torta com Climão’ que fiz na temporada passada”, explicou. “Eu não combinei roteiro nenhum! Eu perguntei sobre o que não poderia falar. Ele me disse. Depois falei vou falar de BBB. Vou zoar cigarro. Vou falar de Juliette. E um dia antes saiu que ele tava namorando e a assessoria confirmou”, continuou ela.

Questionada por uma seguidora, que defendeu que Fiuk já havia se desculpado, Tatá rebateu: “Ele se desculpou inventando algo que não aconteceu. Aí é puxado”. Uma outra internauta criticou o hate que o cantor sofreu pelo episódio. “Só digo uma coisa sobre esse monte de hate para Filipe: não me falem de Setembro Amarelo, empatia, etc, porque é pura hipocrisia. Ele não reagiu como o esperado, ok. Ele até pediu desculpas (desnecessárias, em minha opinião), mas é mais legal ofender, agredir, né?”, questionou. “Você não sabe o que aconteceu. E foi justamente pensando nisso que eu não pus no ar os 10 minutos em que ele parou o programa. Parem. Eu fiz de tudo para proteger ele. Mas mentira não admito”, frisou a apresentadora.