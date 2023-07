Documentário sobre Johnny Depp e série com Selena Gomez: confira lançamentos de streaming em agosto

Netflix lançará série documental sobre o julgamento envolvendo o ator e sua ex-esposa Amber Heard, que aconteceu em 2022; ‘Only Murders in the Building’ chega ao Star+ para terceira temporada

Divulgação Only Murders in the Building estreia no Star+ na terça-feira, 8 de agosto



Com a chegada do mês de agosto, os serviços de streaming se preparam para uma nova seleção de lançamentos exclusivos. São centenas de novidades, incluindo renovações de temporadas de séries aclamadas, filmes e novas apostas das plataformas. ‘‘Only Murders in the Building’, sucesso de comédia com Selena Gomez no elenco, volta para uma terceira temporada no Star+. Sucessos literários e dos mangás ganham adaptações em filmes e séries no Prime Video e na Netflix, enquanto o grande processo envolvendo acusações entre Amber Heard e Johnny Depp será discutido em uma minissérie documental com imagens do julgamento. Outras produções como a série sobre o time de basquete dos Lakers na HBO Max também chegam às plataformas neste mês.

Confira a seguir uma seleção com os principais lançamentos:

Only Murders in the Building (Star+)

Sucesso de público e aclamada pela crítica, a série dos mesmos criadores de ‘This Is Us’ volta para uma terceira temporada no dia 8 de agosto. Estrelado por Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short e Meryl Streep, o novo enredo da comédia desvendará com humor um mistério que acontece nos bastidores da Broadway. O trio embarca em uma aventura para descobrir as circunstâncias da morte de Ben Glenroy (Paul Rudd), que tinha um futuro promissor nos musicais mais famosos de Nova Iorque, mas é assassinado prematuramente. Com a ajuda da coestrela Loretta Durkin (Meryl Streep), o trio Charles, Oliver e Mabel embarca em seu caso mais difícil até o momento.

Vermelho, Branco e Sangue Azul (Prime Video)

Famoso no mundo da literatura, o best-seller homônimo chega ao Prime Video em adaptação no formato de filme no dia 11 de agosto. O filme trata a história de amor entre dois jovens, Alex e Henry. No entanto, o romance começa com sentimentos confusos, uma vez em que um deles é filho da presidente dos Estados Unidos, interpretada por Uma Thurman, e o outro é um príncipe britânico. A história do casal começa por cenas de desdém e rivalidade, até que atinge o ápice em uma briga desastrosa transmitida por tablóides de todo o mundo. Para conter os danos diplomáticos do desentendimento, as famílias de Alex e Henry simulam uma trégua para recuperar a reputação internacional dos países, o que acaba sendo o começo de uma história de amizade que posteriormente se torna algo a mais.

Heartstopper (Netflix)

Após a repercussão positiva da primeira temporada, ‘Hearstopper’, série adolescente de temática LGBT, chega ao Netflix com novos episódios. A segunda temporada mostrará o dia a dia de Nick e Charlie no último ano da escola. Com uma viagem da escola para Paris, o calendário de estudos e a formatura chegando, toda a trajetória dos jovens parece ser decisiva para o que virá a ser o futuro das amizades e dos romances do núcleo.

Cangaço Novo (Prime Video)

A nova aposta do Prime Video chega no dia 18 de agosto ao catálogo e promete narrar uma história sobre o sertão nordestino. “Cangaço Novo” conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário que vive infeliz na capital paulista. Sem memórias sobre sua infância, ele descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense. Ubaldo vai à cidade e passa a ser cultuado por suas irmãs que ali ficaram pela forte semelhança com o pai, e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue. Ubaldo terá que enfrentar bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades enquanto embarca em sua jornada, tentando desesperadamente manter sua moralidade diante do legado da família.

Johnny Depp x Amber Heard (Netflix)

Para reviver a série de polêmicas envolvendo a separação e o relacionamento dos atores Johnny Depp e Amber Heard, estreia na Netflix uma minissérie documental exclusiva sobre o caso na quarta-feira, 16 de agosto. A produção promete juntar cenas do julgamento envolvendo o ex-casal, que aconteceu no último ano. Na ocasião, ambos os lados trocaram acusações e viram seus nomes serem criticados e apoiados pelo público e por outros famosos de Hollywood.

Agente Stone (Netflix)

Novo filme de Gal Gadot, ‘Agente Stone’ é uma das apostas de ação da Netflix para o próximo mês, com a estreia marcada para o dia 11 de agosto, o longa dos mesmos roteiristas do premiado ‘Estrelas Além do Tempo’ fala sobre um caso de espionagem nos Estados Unidos. Além da “Mulher Maravilha”, o filme traz para o elenco principal Jamie Dornan, astro de ’50 Tons de Cinza’.

One Piece: A Série (Netflix)

Baseada no mangá e anime campeão de vendas de Eichiro Oda, a série ‘One Piece’ chega ao Netflix no dia 31 de agosto em formato live-action. Os 8 episódios são feitos com base na produção asiática e vêm sendo desenvolvidos há quase uma década, com a participação e a opinião do criador. A série fala sobre piratas em alto mar em busca de um tesouro.