Famosa se revolta com atitude de Gabi Martins e expõe atrito: ‘Não tem educação’

Gabi Prado afirmou que fez um convite para a ex-BBB, de quem se considerava próxima, e foi ignorada

Reprodução/Instagram/gabimartins Gabi Martins teria ignorado convite feito por Gabi Prado para participar de podcast



A influenciadora Gabi Prado não escondeu sua irritação após a cantora Gabi Martins ignorar seu convite para participar do “Pod Dar Prado”, podcast que comanda junto com a ex-BBB Gizelly Bicalho. “Estou puta! Nem deveria estar falando isso aqui no ao vivo, mas assim, quando vai lançar as coisas dela, ela chama, a gente vai lá e aplaude”, começou dizendo Prado em seu podcast. “Não tem a educação de responder que ‘não’ [ao convite]. Gabi, nossa, agora vou falar, queria te dizer que você não é obrigada a sentar aqui no sofá. A gente não está te obrigando, a gente simplesmente gosta do seu trabalho. Achei que fôssemos colegas, já divulguei muita coisa sua, já fui te prestigiar e achei que você poderia estar aqui também. Infelizmente, você não pode.” A ex-participante do “De Férias Com o Ex” falou que a artista poderia apenas ter dito “eu não eu” e ela entenderia, mas não gostou de ser supostamente ignorada. “Daqui a pouco você lança outra coisa e manda para a gente ir. Não é só sobre você, tá bom? Fica o recado. Vou ser cancelada, mas fod*-se, me irrita isso”, concluiu Prado. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria da ex-participante do “BBB 20” para saber se ela quer se manifestar, mas ainda não obteve retorno.