Domitila diz que não reencontrou namorado após o BBB 23: ‘Sofro de saudade’

Modelo usou as redes sociais para comentar sobre o assunto e revelou que sente muita falta do companheiro

Reprodução/Gshow Domitila foi uma das protagonistas na edição deste ano do BB23



A modelo Domitila Barros revelou que ainda não reencontrou o seu namorado, o alemão Moritz Carlo, após sua participação no Big Brother Brasil, da TV Globo. Ela respondeu perguntas de fãs em seu Instagram na manhã deste domingo, 30, onde revelou a informação. Através dos stories e da caixinha de perguntas, a agora ex-BBB disse estar com saudade do companheiro ao ser questionada por um de sus seguidores. A modelo ainda utilizou uma foto abraçada com o companheiro ao fundo. “Só saudades! Ainda nem deu tempo de encontrar ele, nem meu pai, nem minha irmã! Sofro de saudades gente, vocês não tem ideia não”, disse a modelo. Domitila foi uma das últimas a se despedir do jogo e ganhou o carinho do público, chegando a ser considerada uma das protagonista da edição deste ano. Veja a publicação: